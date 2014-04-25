Советские граждане долгие годы жили в режиме планов пятилеток. Нынче на такой долгий срок никто загадывать не рискует, поэтому городской бюджет формируется на три года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИСТУПИЛА К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА ТРЁХЛЕТКИ

Как рассказала на рабочем совещании начальник Управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА, бюджет 2017 года отличается от предыдущего года тем, что будет приниматься не на один год, а на три, как и было ранее. Бюджет будет формироваться в программном формате и в непрограммной деятельности. Формирование бюджета проходит в условиях застарелого экономического кризиса. Чиновникам придётся проанализировать все расходы, чтобы максимально снизить неэффективные.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «БЮДЖЕТ НЕ РЕЗИНОВЫЙ!»

Пока власти обещают сохранить социальные обязательства, но их грозят сделать более адресными. По словам Людмилы Коноваловой, при формировании доходов бюджета нужно учитывать реальность их поступления. Городской бюджет будет 17 ноября представлен на обсуждение Обнинскому городскому Собранию. Высказал мнение по поводу формирования будущего городского бюджета и глава Администрации города Владислав ШАПША: «Бюджет не резиновый! Доходы, к сожалению, не растут, следующий год вполне может быть более жёстким, чем год текущий. Поэтому в своих пожеланиях надо быть реалистичными». В общем, обнинские власти честны, как кубинские коммунисты, которые так и писали на своих плакатах: «Завтра будет хуже!»

Рената Белич