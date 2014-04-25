ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА

Уже более 70 лет атомная отрасль работает для Родины. И сегодня настал момент осознать, что ядерные технологии — это не только оружие и не только электроэнергия, а это новые возможности для решения целого ряда проблем, которые касаются человека.

Конечно, атомная промышленность нашей страны была успешно построена поколением победителей — победителей в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. И сейчас «Росатом» надежно поддерживает ядерный щит России.

Известно, что Игорь Васильевич Курчатов еще на первом этапе реализации отечественного атомного проекта, работая над оружейными разработками, начал задумываться о широком использовании атомной энергии в мирных целях. На земле, под землей, на воде, под водой, в воздухе и в космосе — ядерные и радиационные технологии теперь работают повсюду. Сегодня специалисты отечественной атомной отрасли продолжают работать и приносить пользу стране, думают о том, как реализовать свои новые разработки в современных условиях импортозамещения.

И важно говорить именно об этом — мирном направлении работ отечественных атомщиков, о котором довольно мало известно.

За прошедшие десятилетия наши физики, наша промышленность и наши медики накопили необходимый потенциал для того, чтобы осуществить прорыв в области эффективного использования ядерных технологий в важнейших сферах жизни человека.

Технологии и разработки, созданные нашими атомщиками, широко применяются в различных сферах и областях. Это медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Например, для повышения урожайности существует специальная предпосевная обработка семян, для увеличения сроков хранения пшеницы используются технологии обработки зерновых. Все это создается нашими специалистами и основывается на отечественных разработках.

Или вот, например, из-за рубежа, из южных стран к нам завозят душистый перец и другие специи, продукты, которые часто бывают подвержены различным заражениям. Ядерные технологии позволяют уничтожать все подобные бактерии и заболевания пищевых продуктов. Но у нас, к сожалению, они не применяются.

Лучевая терапия считается одной из самых эффективных в лечении онкологии. Но наши ученые постоянно идут вперед и сейчас уже разработаны новейшие технологии, позволяющие повысить коэффициент излечения больных. Правда, стоит отметить, что, несмотря на наличие передовых технологий, такие центры работают лишь в нескольких городах страны.

Казалось бы, есть потенциал ученых, есть разработки, но сегодня процесс внедрения уникальных ядерных технологий пока еще идет достаточно медленно.

Раньше мы были в числе догоняющих, ориентировались в первую очередь на западные страны, покупали у них изотопы и оборудование. За последнее десятилетие ситуация кардинально изменилась. Мы уже обладаем достаточными мощностями для внедрения этих разработок в жизнь.

Но если есть достижения на бумаге, что нам сегодня мешает внедрить их в жизнь?

Здесь, наверное, можно указать на сложный бюрократический механизм реализации подобных решений. Ведь, по сути, сейчас мы готовы предоставить совершенно новый качественный формат использования ядерных технологий во многих областях. Но, к сожалению, происходит это крайне медленно.

Можно с уверенностью сказать, что законодатели, разработчики, представители региональных и федеральной властей готовы на своем уровне работать по данному направлению. А на практике выходит так, что нет консенсуса, нет общего решения и программы по внедрению и реализации ядерных технологий.

В качестве примера можно привести город Обнинск, первый наукоград, где недавно начал работу современный центр протонной терапии. Второй такой есть в Москве. А что же во всей России? Здесь важно призвать региональные власти активно подключаться к диалогу между разработчиками и федеральным центром.

Опять же, мы можем констатировать, что развитие отрасли идет, технологии востребованы, но пока не хватает консолидации усилий для внедрения этих наработок в жизнь.

Наша главная задача сейчас — собрать представителей всех уровней власти, ученых, разработчиков для единого и продуктивного диалога. Очевидно, есть потребность создавать современные центры ядерных технологий в различных отраслях, открыть широкую дискуссию и научиться организовывать межведомственное взаимодействие на благо наших граждан.

Автор — член комитета Государственной думы по энергетике http://izvestia.ru/