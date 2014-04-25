«ВЫ СЮДА РАБОТАТЬ ПРИШЛИ ИЛИ ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДАТЬ?»
В последнее время под сурдинку кризиса всё больше работодателей пытаются сделать вид, что выплата заработной платы сотрудникам – это непосильная ноша. Как будут выживать работники, с трудом растягивающие скромную зарплату на месяц, таких работодателей не волнует. Чтобы привести неплательщиков в чувство, министерством труда и соцзащиты проводится мониторинг просроченной задолженности по оплате труда в разрезе региональных организаций, отчитывающихся перед Калугастатом, а также субъектов малого предпринимательства.
«ВЕРЮ В СУД, ЗАКОН И ПОРЯДОК!»
Выплаты зарплат на одной известной бумажной фабрике задерживались ещё в докризисные времена, но сотрудники всегда верили своему директору и хоть с ворчанием, но входили в положение бизнесмена и с предприятия не уходили. Скандалы доходили и до Калужской прокуратуры, но больше напоминали внутрисемейные разборки с привлечением участкового. Уходить с предприятия работники не спешили. Но это была ещё белая полоса. Недавно работодатель решил, что выгоднее уволить людей, работавших десяток лет на предприятии, и взять тех, кто будет вкалывать за мизерную зарплату молча. – Вы сюда работать пришли или трудовое законодательство соблюдать? – так отвечают работодатели тем сотрудникам, которые интересуются составлением договора и прочими атрибутами законного трудоустройства. Дальше продолжать дискуссию рискуют не все. Но жительница Обнинска, работавшая администратором в одной из частных фирм, получив сообщение об увольнении без выплаты отпускных, обратилась в суд. Доброжелатели делились с женщиной своим печальным опытом и советовали забыть о невыплаченном пособии. Но она пошла в суд и доказала свои права. 80 тысяч в семейном бюджете пенсионерки оказались совсем не лишними. Теперь женщина верит в суд, закон и порядок. Но всё начиналось с решения потребовать восстановления справедливости.
СОСТАВЛЯЕТСЯ РЕЕСТР РУКОВОДИТЕЛЕЙ-ДОЛЖНИКОВ
Как отмечает министр труда и социальной защиты области Павел КОНОВАЛОВ, права работников на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы гарантированы российским трудовым законодательством. Областная Государственная инспекция труда формирует региональный реестр допустивших долги работодателей. Калужанам регулярно напоминают о недопущении подмены трудовых договоров гражданско-правовыми, особое внимание уделяют «конвертным схемам» выплаты заработной платы. Оценкой эффективности реализации трудовых прав работников в бюджетных учреждениях занимаются общественные советы, созданные в министерствах социального блока.
КТО ОТВЕТИТ ЗА ЭТОТ КУСОЧЕК ПРАВОВОГО ПОЛЯ?
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ потребовал от руководителей профильных ведомств и контрольно-надзорных органов региона разработки конкретных и более действенных мер, направленных на борьбу с нелегальными схемами выплаты заработной платы и усиление ответственности нерадивых работодателей. Он предложил вернуться к более детальному рассмотрению данной темы на одном из ближайших заседаний. – Давайте мы сформируем рабочую группу с участием моих заместителей, министров, прокуратуры, всех заинтересованных органов, чтобы найти ответы на эти вопросы и распределить не коллективную, а персональную ответственность за их решение, – предложил губернатор. – У нас за это отвечает огромная армия людей: инспекция по труду, профильное министерство, межведомственная и муниципальные комиссии, Пенсионный фонд, налоговая служба. У каждого есть кусочек огромного правового поля. Но по большому счёту с этим никому не хочется возиться. В результате бюджеты теряют колоссальные средства.
Елизавета ЖИТНИКОВА
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