ПРИЗЫВНИКИ УЧИЛИЩ ПОЛУЧАТ ОТСРОЧКУ ДО КОНЦА ОБУЧЕНИЯ

on Понедельник, 24 Октябрь 2016. Posted in Новости Обнинска

На время осеннего призыва запланировано 17 заседаний Призывной комиссии. Освидетельствование пройдут 849 граждан, из которых, по предварительным оценкам, около 60-63 процентов получат отсрочку по образованию или по состоянию здоровья. На осенний призыв установлено задание призвать в октябре-декабре 2016 года на службу в Вооружённые силы России 86 человек. Изменён срок предоставления отсрочек для граждан, получающих образование, которые обнародовало Министерство обороны РФ. С 1 января 2017 года отсрочка для учащихся системы среднего профессионального образования продлится на весь период их обучения. Сейчас они получают отсрочку до достижения двадцатилетнего возраста, если поступают после девятого класса, и после одиннадцатого класса получают отсрочку только в том случае, если достигают призывного возраста в последний год обучения в этой организации, то теперь они будут получать эту отсрочку до окончания обучения.

Рената БЕЛИЧ

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