ПРИЗЫВНИКИ УЧИЛИЩ ПОЛУЧАТ ОТСРОЧКУ ДО КОНЦА ОБУЧЕНИЯ

На время осеннего призыва запланировано 17 заседаний Призывной комиссии. Освидетельствование пройдут 849 граждан, из которых, по предварительным оценкам, около 60-63 процентов получат отсрочку по образованию или по состоянию здоровья. На осенний призыв установлено задание призвать в октябре-декабре 2016 года на службу в Вооружённые силы России 86 человек. Изменён срок предоставления отсрочек для граждан, получающих образование, которые обнародовало Министерство обороны РФ. С 1 января 2017 года отсрочка для учащихся системы среднего профессионального образования продлится на весь период их обучения. Сейчас они получают отсрочку до достижения двадцатилетнего возраста, если поступают после девятого класса, и после одиннадцатого класса получают отсрочку только в том случае, если достигают призывного возраста в последний год обучения в этой организации, то теперь они будут получать эту отсрочку до окончания обучения.

Рената БЕЛИЧ