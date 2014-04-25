ПРИВИВАЮТСЯ ЛИ САМИ МЕДИКИ ОТ ГРИППА?

– Как-то начинаешь сомневаться в безоговорочной пользе прививок от гриппа, когда узнаёшь, что такое сильное ведомство как ФМБА не предлагает своим сотрудникам сделать бесплатную вакцинацию, – рассуждают «обнинские москвичи» (т.е. люди, работающие в Москве, а живущие в Обнинске). – По Москве ездят машины, в которых можно сделать прививку от гриппа даже бомжу. Почему же в медицинском учреждении нет бесплатной вакцинации? Уверена, что медики что-то знают. Московские предприятия ФМБА мы оставим московским журналистам, а вот у главврача КБ № 8 Владимира ПЕТРОВА поинтересуемся, а сделал ли он сам прививку от гриппа. Владимир Александрович ответил, что от гриппа привился ещё 30 сентября. В этот же день в клубе ветеранов предложили вакцинироваться от гриппа всем пожилым обнинцам, заботящимся о своём здоровье. После встречи с главврачом ветераны могли сесть в специально поданный автомобиль и съездить в прививочный кабинет, чтобы сделать прививку. Среди детей привито 60 процентов, среди взрослых – 62 процента от запланированного количества. Вакцина на этом не закончилась, она продолжает поступать, и вакцинация продолжается.

Елизавета ЖИТНИКОВА