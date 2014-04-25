ПОЧЕМУ В ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛОВА, КОТОРЫХ НЕТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ?

– детский вопрос –

Обычно в неграмотности взрослые обвиняют детей, но обнинская шестиклассница Арина, сходив в магазин, нашла ошибку в кассовом чеке. И её вопрос хотелось бы адресовать не только полуграмотным продавцам, но и органам надзора, и депутатам Госдумы.

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ДЕТИ, МНОГО НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ СЛОВ

Арина хорошо запомнила правило и с удивлением увидела на чеке непонятное слово «Подитог». – Приставка заканчивается на согласную, – рассуждает шестиклассница. – Образовано от слова «итог». В этом случае «и» должно меняться на «ы». Значит, правильно «подытог»? – Нет такого слова в русском языке «подытог», – отвечает учительница русского языка. – Ни через «и», ни через «ы». Но если бы существовало, то, конечно, писалось бы через «ы». Например, слово «подытожить» так и пишется. Но существительное от этого глагола не образуется. – Если такого слова нет, тогда почему его пишут на чеках, да ещё с ошибкой? – возмущается чрезмерно внимательная шестиклассница. – Знаете, дети, в русском языке много несуществующих слов, – печально шутит учительница. – Но, может быть, ты что-то путаешь?

КАК ЭТО ЧИТАЮТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ ОРГАНЫ?

Но Арина ничего не путает. В этом достаточно убедиться, если внимательно посмотреть на кассовый чек, например, магазина «Копейка-Москва». В конце списка покупок стоит несуществующее слово «Подитог». Почему автора корявого неологизма не устроило уже существующее слово «сумма» – неизвестно. Конечно, ожидать особой грамотности от продавцов и настройщиков кассовых аппаратов не приходится, но кассовый чек – это документ финансовой отчётности, каким образом эту отчётность проверяют, если в ней появляются какие-то странные слова? Никого – ни налоговую, ни Роспотребнадзор, ни прокуратуру – никого не заинтересовало непонятное слово. Депутаты Государственной Думы, помнится, с большим энтузиазмом рассматривали микроскопическое мужское достоинство Аполлона на денежной купюре. Почему бы им не взглянуть на чеки с несуществующими словами? Впрочем, вряд ли кто-то удивится, узнав, что именно безграмотные экономисты рекомендовали таким образом оформлять отчётность.

СЛИШКОМ МНОГО «ПОДИТОГОВ» ПРИВОДИТ К НЕРАЗБЕРИХЕ

Кстати, пристальное разглядывание чека наводит на весьма странные мысли. Выбив чек, продавщица назвала сумму три тысячи. Трёх тысяч в кошельке у покупательницы не было, и она решила расплатиться банковской картой, а выйдя из магазина, взглянула на чек. Там цифры были уже совсем другие: загадочный «Подитог» составлял 2782 рубля. «Может, послышалось?» – удивилась покупательница и взглянула на СМС-сообщение о магазинных тратах. Сумма, снятая со счёта, была ещё меньше – 2659 рублей. Оказалось, что магазин неожиданно подарил покупательнице 123 рубля пенсионной скидки. И это при том, что до пенсии женщине ещё далеко. В результате загадочное слово «Подитог», значение которого не учат в школе, встречается в чеке целых три раза, а цифры вызывали смутные подозрения. В нынешнем созыве Обнинск представляют три депутата, может быть, хоть кто-то из них сможет ответить шестикласснице Арине: «Почему взрослым можно писать с ошибками, а детям нет?» И кто должен бороться за чистоту родного языка? Почему за такие странные записи в финансовых документах никого не штрафуют: ни авторов, ни исполнителей?

Рената БЕЛИЧ