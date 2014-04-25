«ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» ИЗ ОБНИНСКА НЕ УЕДУТ?

Ударными темпами идёт ремонт Дома офицеров. 29 августа был заключен контракт на ремонт системы отопления (сумма контракта составляет 2 050 000 рублей, подрядчик – ООО «СМУ-2», г. Серпухов), срок окончания работ по контракту – 31 октября. На сегодняшний день идёт монтаж труб и отопительных приборов в зрительном зале и гримёрках. 7 сентября был заключен контракт на ремонт системы вентиляции (сумма контракта – 957 383 рублей, подрядчик – ООО «Вентспецмонтаж», г. Калуга), планируемый срок окончания работ – 10 ноября. В здании производятся сварка и монтаж оборудования. Художественным руководителем Дома офицеров назначен директор Обнинского экспериментального театра-студии «Д.Е.М.И.» Олег ДЕМИДОВ. Первый творческий сезон на новой площадке посвящён теме «Я не уеду из Обнинска», но при этом почему-то назван «Перелётные птицы». Интригу названия и его соответствия теме раскроет первый Демидовский сезон в обновлённом Доме офицеров.

Рената БЕЛИЧ