«ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» ИЗ ОБНИНСКА НЕ УЕДУТ?

on Понедельник, 24 Октябрь 2016. Posted in Актуально, Интересно, Новости Обнинска, Главная

Ударными темпами идёт ремонт Дома офицеров. 29 августа был заключен контракт на ремонт системы отопления (сумма контракта составляет 2 050 000 рублей, подрядчик – ООО «СМУ-2», г. Серпухов), срок окончания работ по контракту – 31 октября. На сегодняшний день идёт монтаж труб и отопительных приборов в зрительном зале и гримёрках. 7 сентября был заключен контракт на ремонт системы вентиляции (сумма контракта – 957 383 рублей, подрядчик – ООО «Вентспецмонтаж», г. Калуга), планируемый срок окончания работ – 10 ноября. В здании производятся сварка и монтаж оборудования. Художественным руководителем Дома офицеров назначен директор Обнинского экспериментального театра-студии «Д.Е.М.И.» Олег ДЕМИДОВ. Первый творческий сезон на новой площадке посвящён теме «Я не уеду из Обнинска», но при этом почему-то назван «Перелётные птицы». Интригу названия и его соответствия теме раскроет первый Демидовский сезон в обновлённом Доме офицеров.

Рената БЕЛИЧ

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