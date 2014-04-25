Когда долго живёшь в одном месте, многие окружающие вещи становятся неотъемлемой его частью, ты привыкаешь к ним, они как бы становятся частью тебя, глаз замыливается, теряется фокус. Но стоит вернуться в это место после продолжительного отсутствия, как ты вдруг на какое- то время превращаешься в стороннего наблюдателя с критическим отношением к привычной действительности, подобно иностранцу, случайно оказавшемуся среди аборигенов. То, чего ты раньше не замечал, воспринимал как само собой разумеющееся, вдруг поражает своей нелепостью, а часто и откровенной глупостью. Помню, как ещё при жизни в прошлом государстве, в страну приехал известный датский карикатурист Херлуф Бидструп, после чего вышел сборник его ироничных комиксов: «Что я увидел в СССР».

Среди множества точных зарисовок одну часто вспоминаю до сих пор. На ней изображена толпа людей, ломящаяся в магазин через двухстворчатую дверь, в которой открыта почему-то только одна створка. Запомнил надолго, потому что после этой книжки стал замечать закрытые створки почти в каждом магазине. Это было абсолютно нелепо, создавало заторы на входе-выходе, но никому даже в голову не приходило открыть вторую половину двери – зачем, если к этому все привыкли. Так случилось, что я вернулся в Обнинск после десятилетней отлучки. Это непроизвольно заставило по-новому взглянуть на многие стороны городской жизни, которые проявились в довольно нелепом виде. Отсюда и возникли заметки под общим заголовком «Нелепости нашего городка». ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА Топонимика центральной части нашего города незатейлива как грабли. В основу городской планировки положен четырёхугольник основных магистралей, три из которых носят имена коммунистических вождей: Ленина, Маркса, Энгельса, и они именно в таком порядке соединяются между собой. Такое географическое единение этих имён является настолько же уникальным, насколько и нелепым в городе, претендующем на роль крупного интеллектуального центра. Как такое могло произойти? Именование этих улиц пришлось на эпоху брежневского застоя. Это было время идеологического отката после кратковременной хрущёвской оттепели. В городе разгромили сообщество диссидентов-физиков, а зачищенный городской комитет КПСС обязали усиленно внедрять в сознание научной интеллигенции официальную идеологию, для чего создали специальные вечерние курсы коммунистической пропаганды (университет марксизма-ленинизма), куда обязали ходить сотрудников всех научных инстиутов.

Как известно, роль христианской троицы создатели советской эрзац-религии возложили на столпы марксизма: Бог-отец – это Маркс, Христос – конечно, Ленин, ну, а Энгельсу осталась роль Святого Духа. Новый секретарь горкома, десантированный из Спас-Деменского района, стремился показать себя перед областным начальством, как говорится, святее Римского Папы. Вот отсюда и возникла идея не мелочиться и проявить свою преданность режиму, что называется, по полной: выдержать всю топонимику города в строгих идеологических рамках. Правда, была одна загвоздка: часть нынешнего проспекта между мэрией и Треугольной площадью звалась улицей Космонавтов, а дальше, до самого Городского дворца культуры, несла имя Жолио-Кюри, великого физика, открывшего синтез радиоактивных элементов. Видимо, прежнее руководство стремилось подчеркнуть интернациональный характер науки, называя две основные городские магистрали именами учёных разных стран: Франции (Жолио-Кюри) и СССР (Курчатова). Но эти мелочи не могли остановить настоящего коммуниста, тем более что близился столетний юбилей вождя, и нужно было чем-то рапортовать. Поэтому одним росчерком несмываемых чернил несколько улиц превратились в одну, замкнув собою «святую троицу» на карте нашего города. Впрочем, хорошо зная взгляды тогдашнего секретаря горкома Ивана Новикова, не сомневаюсь, будь его воля, мы бы имели и улицу Сталина вместо Курчатова. Вообще, в те времена с переименованиями не церемонились. Чтобы не обижать французов, бульвар Молодости переименовали в улицу Жолио-Кюри, бульвар Энтузиастов – в улицу Победы, бульвар Дружбы – в улицу Жукова. Так с карты города были зачем-то стёрты все бульвары, хотя они были спроектированы и построены именно как бульвары с зелёными аллеями между двух проезжих дорог. Но вернёмся к проспекту Ленина. Теперь эта улица тянется длинной ломаной змеёй через весь город. Нелепо выглядит уже её помпезный статус проспекта. Основной признак проспекта – прямой сквозной проезд на всём его протяжении. Наша же городская першпектива, как говорили в старину, трижды делает повороты, упираясь в круговые развязки. Я понимаю, есть старики, уверовавшие в непогрешимость вождя, есть коммунисты, для которых Ленин является партийно-коммерческим брендом. И я готов уважать их религиозно прагматические чувства, но не до такой же степени. Пусть в городе останется улица Ленина, вокруг которой сформирована застройка старого города, где установлен гранитный бюст вождя. Пусть она даже продолжит гордо именоваться проспектом. Но остальное можно смело разделить на три части: от площади Преображения до Треугольной, от Треугольной до пересечения с проспектом Маркса, и, наконец, от Маркса до Белкинской.

Я бы даже объявил конкурс на новые названия. Очень бы рекомендовал участок между площадями Преображения и Треугольной назвать Наукоградским проспектом. Причём это нужно сделать, не откладывая в долгий ящик, поскольку в ближайшие годы Обнинск, очевидно, утратит статус наукограда, а название проспекта навсегда позволит горожанам помнить о научной славе нашего города. Впрочем, можно и дальше громоздить нелепости и продолжить проспект Ленина в Заовражье, аж до самого Кривского. Есть ещё одна откровенная нелепость нашей топонимики – улица Аксёнова. Может, кто-то думает, что эта центровая улица с множеством магазинов и городским рынком имеет какое-то отношение к замечательному русскому писателю Василию Аксёнову, который при Советах вынужден был покинуть родину, и по роману которого снят телесериал Кремлёвская сага. Ну так я вас разочарую. Эта улица, а если взглянуть на карту города, то вы увидите, что на самом деле в результате застройки её центральной части это, по существу, две улицы, названа в честь никому в городе неизвестного калужского партийного функционера, секретаря обкома по идеологии А. В. Аксёнова. Этой чести он удостоился, видимо, в связи с большими успехами по подавлению свободомыслия среди обнинской научной интеллигенции, в результате чего многие активные учёные покинули город. А ведь среди них есть по-настоящему значимые для Обнинска имена: физики Турчин и Павлинчук, генетики мирового масштаба Тимофеев-Рисовский и Жорес Медведев, создатель института медицинской радиологии академик Задгенидзе. Может, пора внимательней отнестись к реальной истории нашего города, или так и будем ходить по бесконечному проспекту имени человека, которому Обнинск ничем не обязан? Может, наконец, пришло время открыть вторую половину двери? О других нелепостях нашего города в следующих заметках. Олег Витальевич САВЧЕНКО, кандидат экономических наук, специалист по стратегическому консалтингу.

Олег Витальевич САВЧЕНКО,

преподаватель, кандидат экономических наук