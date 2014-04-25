ФРАНЦУЗЫ СТАНУТ ПРОИЗВОДИТЬ В ВОРСИНО АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» построит в Ворсино завод по производству, хранению и отгрузке автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов.

Документ о сотрудничестве подписал губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ и генеральный директор ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» Фабьен ВУАЗЕН. Предприятие разместится на земельном участке площадью семь гектаров в Боровском районе на территории ООО «Фрейт Вилладж Север». Планируемый объём инвестиций в проект составляет около 2,4 млрд рублей. Будет создано 50 рабочих мест. Ввод завода в эксплуатацию состоится в середине 2018 года. Об этом на встрече с главой области и членами регионального Правительства рассказал Фабьен Вуазен. На новом заводе в Ворсино будут использовать преимущественно российское сырьё. Основными причинами выбора для размещения предприятия именно в Калужской области руководитель компании назвал «прекрасную инфраструктуру и прозрачность ведения бизнеса». По его мнению, в нашем регионе созданы все условия для того, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя комфортно. В числе важнейших факторов господин Вуазен также отметил высокий уровень культуры труда в Калужской области и близость предприятий автокластера. Отметив актуальность данного проекта, Анатолий Артамонов подчеркнул его значимость для дальнейшего развития региональной экономики. Говоря об эффективном взаимодействии с инвесторами в нынешнее непростое время, губернатор заметил, что основой успеха является то, что в области не только сохраняют лучшие традиции данной работы, но и стараются отвечать на вызовы времени.

ООО «Тотал Восток» входит в группу компаний TOTAL – одного из мировых лидеров в области добычи и переработки нефти, и специализируется на производстве высококачественных смазочных материалов под марками Total и Elf. TOTAL – четвёртый по величине в мире международный нефтегазовый концерн, оперирующий более чем в 130 странах. Его деятельность охватывает полный цикл – от научных исследований, добычи и переработки нефти до производства готовой продукции, транспортировки и продажи.

Рената БЕЛИЧ