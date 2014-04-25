БУДУТ ЛИ ВЫДВОРЕНЫ 54 ОБНИНСКИХ ГАСТАРБАЙТЕРА?

По словам Александра АБРАМОВА, начальника по миграционным вопросам ОМВД России по городу Обнинску, за девять месяцев 2016 года сотрудниками отдела выявлено 548 иностранных граждан, которые находились незаконно на территории города Обнинска. По 54 из них приняты решения о выдворении за пределы страны. Однако о выполнении решения в официальных отчётах нигде не говорится. Похоже, российские полицейские берут пример со своих английских коллег. Тамошние поля уже давно заполонили мигранты из Прибалтики, доезжали до Туманного Альбиона и жители Обнинска. Уезжали наукоградцы по туристической визе, а оставались на нелегальные работы. Инженеры и библиотекари радостно соглашались работать водителями, домработницами и даже собирать урожай на полях. Английские полицейские время от времени делали облавы, переписывали пойманных гастарбайтеров, а потом отпускали их, предупредив, что завтра они должны явиться в участок для оформления процедуры депортации. Больше эти полицейские и «задержанные» ими мигранты никогда не встречались. Так что мы всё ближе к Европе: закон о депортации есть, а выполнять его никто не торопится.

Рената БЕЛИЧ